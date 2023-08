Google met un terme à son offre tout-en-un Pixel Pass

L’offre semblait pourtant intéressante, mais ce n’était peut-être pas assez. Disponible uniquement aux Etats-Unis depuis 2021, le Pixel Pass permettait d’obtenir contre un unique abonnement mensuel (aux alentours de 50 dollars) un smartphone Pixel, 200 Go de stockage Google One, une assurance multirisques, ainsi que des accès à YouTube Premium et au Google Play Pass. Google a donc décidé de mettre un terme à cette offre tout-en-un particulièrement complète, et ce sans fournir la moindre explication.

On peut donc supposer que le succès n’était pas vraiment là, ce qui explique sans doute pourquoi Google n’a jamais proposé le Pixel Pass en dehors des Etats-Unis. Peut-être aussi que l’ancienneté des Pixels proposés dans l’offre (jusqu’au modèle 6 uniquement) n’a pas forcément aidé à convaincre des utilisateurs de plus en plus tatillons avec leur porte monnaie.

Les actuels abonnés au Pixel Pass continueront de bénéficier de l’offre pour une durée maximale de 2 ans, et ceux dont l’abonnement avait été automatiquement renouvelé bénéficieront d’un bon d’achat de 100 dollars pour l’achat d’un smartphone Pixel.