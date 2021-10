Pixel Pass : le smartphone Pixel, YouTube Premium, Google One et le Play Pass dans un abo tout-en-un !

Avec le Pixel Pass, Google compte faire encore mieux qu’Apple One, l’offre multi-services d’Apple. Si l’on en croit le YouTubeur Brandon Lee, Google s’apprêterait à lancer un abonnement tout-en-un comprenant un smartphone Pixel (location), une garantie étendue, un accès à YouTube Premium, un accès à Google One, un accès au Play Pass et même un forfait réseau Google Fi (en option) ! Cet abonnement tout compris permettra aussi de changer de mobile Pixel lors de l’arrivée d’un nouveau modèle.

A l’heure où la classe moyenne dégringole en niveau de vie dans de nombreux pays développés, cet abonnement groupé pourrait bien trouver son public. Concernant l’achat/location de smartphone avec renouvellement, l’offre n’est pas nouvelle : Apple propose un équivalent avec l’iPhone Upgrade Program (non disponible en France) et Samsung dispose du Up2you. On note cependant que ces offres n’incluent pas d’autres services annexes, à contrario donc du Pixel Pass.

Le Pixel Pass devrait être dévoilé en même temps que les nouveaux Pixel 6, soit le 19 octobre prochain.