Medion change de nom… et dévoile une borne d’arcade !

L’allemand Medion qui appartient en fait à Lenovo sous le nom de Medion Erazer, a dévoilé lors de la GamesCom… une borne d’arcade ! La marque aux bas prix présente l’Iconic Arcade, qui permettra de jouer à de très nombreux jeux anciens et bien sûr issus de l’arcade des années 80-90. De nombreux émulateurs pourront être installés sur cette machine (sans aucune bidouille excessive), de Recalbox à Retro Pie en passant par Batocera (qui contient lui-même plus de 50 émulateurs !). A vous les joies de l’arcade via l’émulateur MAME, ou de tous les bijoux intemporels de la grande époque des Atari ST, Amiga , Megadrive, Vectrex, voire même… Apple II ! On note aussi le support bienvenu de Steam.

L’Iconic Arcade sera disponible sous trois formes : un modèle console à brancher à un écran externe, un modèle Tabletop (mini borne d’arcade) et une vraie borne d’arcade grand format avec un écran FUL HD de 21 pouces (54 x 50 x 158 cm tout de même). Le point fort de cette borne, c’est bien sûr son tarif très resserré de 499 euros. Outre cette annonce vraiment surprenante, Medion Erazer change aussi de nom et s’appellera désormais Erazer tout court. Histoire qu’on oublie vraiment l’ancien nom, un camion floqué du logo d’Erazer passera aux alentours de la prochaine Paris Games Week (du 1er au 5 novembre).