Oppo officialise le Find N3 Flip, un smartphone pliable… qui ne sera pas disponible en France

C’était attendu : Oppo a officialisé il y a quelque heures le Find N3 Flip, son dernier modèle de smartphone pliable, dont le form-factor façon clamshell s’avère très similaire à celui du Galaxy Z Flip 5 de Samsung. La plus grosse évolution de ce modèle concerne la résistance de la charnière de l’écran, qui peut résister selon Oppo à 400 000 ouvertures/fermetures, de quoi assurer une durée de vie de plusieurs années sans aucun risque sur la solidité de l’appareil.

L’écran principal (et pliable donc) de l’Oppo Find N3 Flip est une dalle AMOLED de 6,8 pouces à la résolution 2 520 x 1 080 pixels, au taux de rafraichissement (dynamique) de 120 Hz et la luminosité maximale de 1200 nits. Une dalle externe de 3,26 pouces (e 382 x 720 pixels) affichera les notifications ou des apps en version mini (dont X ou WhatsApp dans un premier temps). Point important, l’écran pliable du Find N3 Flip recouvre aussi un capteur 32 mégapixels ( f/2.4) !

Sous le capot du Find N3 Flip, on trouve un processeur MediaTek Dimensity 9200 épaulé à 12 Go de RAM LPDDR5X, 256 ou 512 Go de stockage en UFS 4.0, ainsi qu’une batterie 4300 mAh avec le système de charge rapide filaire SuperVOOC (44W). Le bloc photo, développé en collaboration avec le prestigieux fabricant Hasselblad, dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS (stabilisation optique), d’un téléobjectif de 32 mégapixels et d’un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels. L’appareil est résistant aux conditions difficiles (norme IPX4) et prend en charge la 5G, le Bluetooth 5.3 et le WiFi 7. Le tout fonctionne sous ColorOS 13.1 (Android 13).

Le mode portrait du Find N3 Flip semble très performant

Le Find N3 Flip est uniquement proposé à la vente en Chine dans un premier temps. Trois coloris sont proposés (Moonlight Muse, Mist Rose et Mirror Night) et les tarifs vont de 860 euros (en conversion yuans) pour le modèle standard à 974 euros pour le modèle équipé de 512 Go de stockage, ce qui est bien sûr extrêmement compétitif. Malheureusement, sachant qu’Oppo a totalement cessé ses activités en France, il faudra choisir le solution de l’import pour se le procurer…