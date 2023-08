Asus dément mettre un terme à ses smartphones compacts Zenfone

Non, Asus ne va pas arrêter sa gamme de smartphones compacts Zenfone. Le constructeur a tenu à démentir une rumeur qui a été récemment publiée et qui est donc fausse. « Le Zenfone 10 ne sera pas notre dernier produit Zenfone », assure la marque.

Dans un court communiqué, Asus déclare :

Nous aimerions réagir à la rumeur selon laquelle le Zenfone 10 d’Asus sera la dernière génération de la gamme et que la ligne de produits Zenfone d’Asus sera arrêtée. Ce n’est pas le cas. Nous poursuivrons nos deux principales gammes de téléphones, le ROG Phone et le Zenfone. ASUS s’est fermement engagé dans le secteur des smartphones et auprès de ses clients. Pour plus d’informations, veuillez vous référer à notre conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre. Restez à l’écoute pour connaître nos gammes de produits pour 2024.