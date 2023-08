Barbie devient le plus gros succès (en recettes) de la Warner, devant Harry Potter et les reliques de la mort

Longtemps symbole d’une société sexiste et désormais relookée en figure de l' »empowerment » féminin, la poupée blonde Barbie continue de tout fracasser au box-office. Les chiffres ne sont pas encore officiels, mais ce lundi 28 août, moins de 2 millions de dollars séparaient le film Barbie d’une autre production Warner à succès, Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, soit 1,34 milliards de dollars contre… 1,34 milliards de dollars. Les recettes n’ont pas été actualisées au moment d’écrire ces lignes, mais il ne fait strictement aucun doute que l’icone de Mattel, incarnée à l’écran par la superbe Margot Robbie, a viré en tête, devenant ainsi le plus gros succès de l’écurie Warner Bros !



Barbie devrait même sur sa lancée dépasser Black Panther (1,34 milliard de dollars aussi) ainsi que Super Mario Bros. Movie (1,36 milliard), l’autre grand succès de 2023. Face à cette déferlante, Warner Bros et Mattel devraient logiquement annoncer un second opus, d’autant que la société de production américaine avait laissé entendre qu’elle pourrait rempiler en cas de carton mondial. On n’a sans doute pas fini de voir la belle blonde à l’écran…