La PS5 en avance sur la PS4… aux Etats-Unis

La société d’analyse des marchés Circana nous gratifie de chiffres très intéressants concernant le marché américain de la console de salon. Première surprise, la PS5 est en avance sur la PS4 (à calendrier identique), soit 5% de ventes en plus que son prédécesseur (soit 15 millions de PS5 aux US). Cela ne suffit pas pour égaler les ventes de PS4 au plan mondial, qui avaient passé les 40 millions d’unités avec deux mois d’avance sur la PS5.

Ce constat illustre la marge de PlayStation sur le marché US désormais ; même dans une année 2023 plutôt creuse (hormis Marvel’s Spider-Man 2) et alors que les principales annonces pour le futur concernent essentiellement des GaaS (et que 60% du budget de PlayStation est consacré lui aussi aux GaaS), la PS5 continue de s’écouler comme des petits pains. Les Hi-Fi Rush, Starfield et autres Forza Motorsports semblent couler comme de l’eau sur la tête des américains amateurs de consoles.

Et puisque l’on parle du concurrent Xbox, Circana a une mauvaise nouvelle pour les amateurs de la console noire et verte : avec 11 millions d’exemplaires sur le marché US, les ventes de Xbox Series sont en effet 10% inférieures à celles de la Xbox One, malgré donc le Game Pass et un catalogue de jeux exclusifs nettement mieux fourni au même stade. Ceci étant, il s’agit peut-être d’une course de fond qui commence, car les ventes de Xbox Series sont aussi 6% au dessus de celles de la 360, qui a fini aux alentours des 75 millions d’unités rappelons-le. Les lancements prochains de Starfield et de Forza Motorsports seront-ils en mesure de changer la donne ? Pas sûr, même si le rachat très probable d’Activision Blizzard King pourrait encore relancer la machine (mais surtout le Game Pass).

Quant à la Switch, la console de Nintendo en est à un peu plus de 42 millions de ventes aux US. Sur le marché Us, la Switch est désormais en passe de devenir la console reine : seules la Xbox 360 et la PS2 ont fait mieux, mais avec une avance ridicule (1 million d’unités pour la 360, (5 millions pour la PS2).