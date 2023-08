Windows 11 va regrouper vos réglages les plus utilisés dans un même endroit

Microsoft propose une nouvelle version de Windows 11 (pour l’instant auprès des membres du programme Insider) qui ajoute une nouvelle page d’accueil au niveau des paramètres. L’idée est simple : regrouper les réglages que vous utilisez le plus.

« Nous avons créé des cartes interactives qui représentent divers paramètres liés à l’appareil et au compte, regroupés par fonctions couramment utilisées », fait savoir Microsoft. « Chaque carte est optimisée pour offrir les informations et les commandes les plus pertinentes du bout des doigts », précise le groupe. Il y a sept types de cartes :

Paramètres recommandés : cette carte s’adapte à vos habitudes d’utilisation et vous propose des options de paramétrage pertinentes. Elle est conçue pour rationaliser la gestion de vos paramètres et vous faire gagner du temps.

Ces nouveautés sont disponibles avec la build 22631.2262 de Windows 11. Microsoft ne dit pas encore quand le grand public pourra en profiter.