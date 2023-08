Epic Games promet 100% des revenus aux développeurs contre une exclusivité temporaire

Epic Games se tourne vers les développeurs en leur proposant de garder 100% des revenus de leurs jeux vendus sur l’Epic Games Store. Mais il y a mais : en contrepartie, ils doivent s’engager à avoir une exclusivité de six mois.

Les développeurs et éditeurs de jeux pourront recevoir 100% de tous les revenus de leurs jeux PC, au lieu de la répartition habituelle de 70%/30% sur des boutiques comme Steam, ou de la répartition de 88%/12% proposée par l’Epic Games Store.

Voici comment Epic présente sa nouvelle offre d’exclusivité :

L’Epic Games Store accueille un public mondial énorme et se veut en pleine croissance, avec plus de 230 millions de joueurs et 68 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Les produits participant au programme Epic First Run seront présentés à ces utilisateurs sur la boutique avec de nouveaux badges exclusifs, des placements sur la page d’accueil et des collections dédiées. En outre, les produits seront mis en avant dans les campagnes pertinentes de la boutique, y compris les ventes, les événements et l’éditorial, le cas échéant. Une fois qu’un produit aura rejoint le programme, il bénéficiera d’une exposition continue tout au long de son Epic First Run.