John Warnock, cofondateur d’Adobe, est mort à 82 ans

Adobe annonce le décès de son cofondateur John Warnock à 82 ans. Il s’est éteint samedi entouré par sa famille, selon les dires de l’entreprise derrière Photoshop, Premiere et d’autres logiciels. Il n’est pas précisé quelles sont les causes de sa mort.

John Warnock a cofondé Adobe en 1982 avec Charles Geschke (décédé l’an dernier), après leur rencontré chez Xerox. Leur premier produit a été Adobe PostScript, un langage de description de page. John Warnock a quitté son poste de patron d’Adobe en 2000, mais est resté le président du conseil d’administration aux côtés de Charles Geschke, et ce jusqu’en 2017. Il était simplement un membre du conseil d’administration après cela.

Shantanu Narayen, l’actuel PDG d’Adobe, a fait une déclaration suite au décès du cofondateur de l’entreprise, dont voici un extrait :

L’intelligence de John et ses innovations technologiques ont changé le monde. C’est un jour triste pour la communauté Adobe et le secteur pour lequel il a été une source d’inspiration pendant des décennies.

John et Chuck Geschke ont fondé Adobe en 1982 avec PostScript, déclenchant ainsi la révolution de la publication assistée par ordinateur. Sa vision et sa passion ont permis à Adobe de proposer des innovations révolutionnaires telles qu’Illustrator, le format de fichier PDF omniprésent et Acrobat, Photoshop et Premiere Pro, définissant l’ère de l’ordinateur de bureau et libérant la créativité et les opportunités pour des millions de personnes.

Si l’impact de ses innovations est innombrable, c’est son esprit indomptable, sa passion et sa conviction de créer une entreprise aux valeurs fortes qui ont influencé tous ceux d’entre nous qui ont eu la chance de travailler chez Adobe. John était incroyablement perspicace quant aux technologies susceptibles d’enthousiasmer les clients et de créer de la valeur pour l’entreprise. John et sa femme, Marva, qui est une artiste graphique, utilisaient constamment nos produits et ont établi la norme en matière d’empathie envers les clients.