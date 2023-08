Epic Games propose ses outils de crossplay pour les développeurs sur consoles

Epic Games annonce proposer ses différents outils de crossplay qui concernaient jusqu’à présent les jeux PC et qui sont maintenant disponibles pour les PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Les développeurs devraient pouvoir intégrer plus facilement le crossplay dans leurs jeux.

Epic Games a présenté les outils de crossplay pour la première fois en juin 2022. Mais à cette période, ils ne permettaient qu’aux jeux de prendre en charge le crossplay sur l’Epic Games Store et Steam. Les outils proposent une surcouche spéciale qui « offre un moyen omniprésent d’authentifier les joueurs, de rationaliser la gestion des amis et de fournir des fonctionnalités d’invitation au jeu et de joignabilité conçues pour être conformes aux exigences de la plateforme native », indique la société.

Il faut savoir qu’Epic Games est depuis longtemps un fervent partisan du crossplay, en particulier après le succès de Fortnite. La société affirme qu’elle compte aujourd’hui plus de 750 millions de comptes Epic Games, ce qui pourrait signifier qu’un très grand nombre de personnes seront en mesure de jouer facilement en crossplay dans un jeu qui utilise les services en ligne d’Epic.

Mais Epic bénéficie également de l’utilisation par les développeurs de ses outils de crossplay : les développeurs satisfaits des services en ligne d’Epic peuvent également utiliser le moteur Unreal Engine, tandis que les joueurs qui s’inscrivent à des comptes Epic Games peuvent les utiliser pour acheter des jeux sur la boutique de l’entreprise.