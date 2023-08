Les défenseurs de la biodiversité et de l’environnement fuient X (Twitter) en masse

Elon Musk a t-il réussi à faire fuir de sa plateforme X les écologistes, et plus généralement tous les citoyens engagés dans la lute contre le réchauffement climatique et la défense de la biodiversité ? Une étude publiée dans Trends in Ecology & Evolution répond par l’affirmative. « Nous avons vu qu’il y avait une communauté dynamique qui s’engageait dans un discours sur des sujets environnementaux. Cela a ensuite soulevé la question de savoir comment cette communauté pourrait être affectée par les changements de gouvernance de Twitter », a déclaré dans un communiqué de presse Charlotte Chang, auteur principal de l’étude et professeure adjointe de biologie et d’analyse environnementale au Pomona College.

De fait, entre juillet 2019 et avril 2023, 380 000 utilisateurs de Twitter discutaient fréquemment de sujets relatifs au changement climatique, à l’environnement et à la conservation de la biodiversité. A partir d’avril, soit au moment de la prise de pouvoir d’Elon Musk, 52,5% de ses « utilisateurs environnementaux » étaient encore actifs sur Twitter (soit au moins un tweet tous les 15 jours). Les férus de politiques sont aussi moins nombreux sur Twitter depuis la gouvernance de Musk, mais la diminution du nombre d’utilisateurs actifs ne dépasse pas 20% dans ce champ de discussion.

Une étude similaire publiée avant hier dans Nature indique en outre que près de la moitié (46%) des scientifiques qui étaient sur Twitter ont rejoint une autre plateforme de réseau social, principalement Mastodon. Quant à ceux qui sont restés sur X, une grande partie a passé moins de temps sur la plateforme. Plus de complotistes et de néo-conservateurs, moins de rationalistes et de scientifiques, la stratégie de Musk à la tête de X porte déjà de tristes fruits.