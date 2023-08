Entre l’Inde et la Russie, la course à la Lune est engagée

Depuis hier, l’atterrisseur russe Luna-25 est entré dans l’orbite de la Lune, quelques heures après qu’un autre atterrisseur, l’indien Chandrayaan-3, se soit positionné en orbité circulaire autour de noter satellite naturel, toujours plus près de la surface (153 km d’altitude). Dans la journée de ce 17 août, l’engin devrait se séparer de son module de propulsion avant de se mettre en place pour un alunissage localisé près du pôle sud. Si tout se déroule sans encombres, Chandrayaan-3 se posera sur la Lune le 23 août prochain.

Décollage de la fusée Soyouz transportant Luna-25

Décollage de la fusée indienne transportant Chandrayaan-3, le 14 juillet dernier

Malgré un départ tardif par rapport à son homologue indien, c’est pourtant bien l’atterrisseur du Roscosmos qui devrait se poser en premier sur la Lune, là encore sur le pôle sud. Luna-25 poursuit en effet une trajectoire beaucoup plus directe que celle de Chandrayaan-3, au point que l’alunissage de l’appareil est prévu pour le 21 août, soit donc deux jours avant la sonde de l’ISRO ! Pour parfaire l’impression de parallélisme entre les deux missions, notons que Luna-25 et Chandrayaan-3 se poseront à une distance d’à peine 120 km l’une de l’autre. Et le plus beau, c’est que rien n’a évidemment été coordonné entre la Russie et l’Inde et seule une succession d’évènements très différents de part et d’autre a conduit à cette « course à distance » pour la Lune.