Luna-25 : les premières images de la mission lunaire russe

La Russie replace ses pions dans la course à l’espace, ou plutôt dans la course vers la Lune. plus d’un demi siècle après Niel Amstrong, notre satellite naturel est redevenu un objectif de choix pour les grandes nations spatiales. Les Etats-Unis ont leur projet Artemis, la Chine a placé un rover sur le côté obscur de la force de la lune, tandis que l’Inde ou les Emirats Arabes Unis projettent toujours d’y envoyer un rover. La Russie de son côté a lancé le 11 août dernier la mission Luna-25 qui consiste à poser un rover sur le pôle sud de la Lune le 21 août prochain.

La caméra embarquée à bord de Luna-25 a réalisé ses premiers clichés le 13 août, des images désormais publiées par l’Institut de recherche spatiale de l’Académie des sciences de Russie (IKIRAS). Sur l’un des clichés publiés, on distingue clairement une partie du vaisseau spatial Luna-25 et du complexe STL. Deux autres photos dévoilent au loin la Terre… et la Lune. On a beau avoir vu ce genre de cliché une centaine de fois, il reste difficile de s’en lasser…

Luna-25 rejoindra l’orbite lunaire ce mercredi 16 août, l’alunissage étant prévu 3 jours plus tard. Le rover se posera au pôle sud de la Lune, ce qui est une première mondiale.