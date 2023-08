Scott Pilgrim : du comics et du film culte à l’animé produit par Netflix (trailer)

Premier trailer pour Scott Pilgrim, une nouvelle série d’animation produite par Netflix et basée sur le comics culte de Bryan Lee O’Malley. « La série de Comics décrit la vie de Scott Pilgrim, un canadien de 23 ans habitant à Toronto au Canada. Il est sans emploi et joue de la basse dans le groupe Sex Bob-omb. Il tombe amoureux d’une livreuse américaine, Ramona Victoria Flowers, mais doit combattre ses sept ex-maléfiques ou ex-petits amis pour pouvoir sortir avec elle » (source Wiki) La série d’animation avait inspiré un long métrage live action, Scott Pilgrim vs. the World, considéré aujourd’hui comme totalement culte.

L’animé de Netflix se dévoile aujourd’hui un peu plus avec un premier trailer très encourageant. La série reprend en effet traits pour traits le style graphique du comics, tout en y ajoutant une grosse couche de dynamisme. Le créateur du comics, Bryan Lee O’Malley, a participé à la conception de la série et l’on note que l’ensemble du cast de l’adaptation live-action – Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Anna Kendrick, Brie Larson, Alison Pill, Aubrey Plaza, et Ellen Wong – reprend les voix de leurs personnages dans l’anime ! Le studio Science Saru est chargé de la réalisation technique. La série Scott Pilgrim sera diffusée sur Netflix le 17 novembre prochain.