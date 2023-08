Xbox instaure de nouvelles règles pour assainir le jeu en ligne multijoueurs

Microsoft est en première ligne lorsqu’il s’agit de rendre le jeu vidéo plus « accessible », dans toute l’acception de ce terme. Outre un Game Pass particulièrement adapté aux joueurs ne pouvant pas débourser 80 euros pour chaque nouveau AAA, la firme de Redmond est aussi très impliquée dans les fonctions d’accessibilité, tant dans les jeux qu’au niveau des accessoires disponibles (à l’instar de la manette Xbox Adaptive Controller). Rendre le jeu vidéo réellement plus inclusif, c’est aussi lutter contre la haine en ligne et les comportements toxiques de certains joueurs. A ce sujet, Microsoft vient d’annoncer la mise en place d’un système de pénalité (Enforcement Strike System) pour les gamers les plus insupportables.

Ces nouvelles règles stipulent qu’un joueur pris en flagrant délit d' »abus » (insultes, rage quit, triche, etc.) écopera d’un avertissement (strike), sachant que chaque avertissement vaut une journée de suspension du compte. Le joueur qui cumulera 8 avertissements dans la même année verra son compte banni pour une durée d’un an. En revanche, si un joueur se tient à carreau 6 mois après un strike, son « compteur » d’avertissements est remis à zéro. Certains agissements peuvent valoir plusieurs strikes d’un coup, comme le harcèlement en ligne (2 strikes) ou les discours de haine (3 strikes).

A noter enfin que Microsoft se réserve toujours le droit de supprimer à vie le compte d’un joueur, sans avertissements préalables, dans le cas de certains abus/délits particulièrement graves. Si l’on en croit Xbox, A peine 1% des joueurs Xbox auraient été bannis temporairement en 2022, et sur ces 1% le tiers seulement a récidivé.