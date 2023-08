OpenAI (ChatGPT) accumule dangereusement les pertes

Si ChatGPT est incontestablement le chatbot génératif le plus en vogue, cette popularité ne permet pas à OpenAI, son créateur, d’atteindre le seuil de rentabilité. C’est pourtant peu dire que la startup a été copieusement arrosée d’investissements extérieurs, dont notamment 10 milliards dépensés par Microsoft pour intégrer GPT-4 à Windows et à ses logiciels phares. Ces milliards ne suffiraient pourtant pas à couvrir les frais de fonctionnement de ChatGPT sur le court terme. Le salaire des ingénieurs ainsi que l’infrastructure nécessaire au bon fonctionnement du modèle de langage coûteraient à OpenAI environ 700 000 dollars par jour, et ce ne sont pas les formules payantes ou la vente de licences qui permettraient d’équilibrer les comptes.

Pour ne rien arranger, le deal avec Microsoft aurait pour conséquence que de très nombreux utilisateurs, forcément sous Windows, n’auraient plus aucun intérêt à payer pour le simple usage de ChatGPT, ce dernier étant déjà intégré à Bing par exemple. En conséquence, le taux d’utilisation de ChatGPT aurait tendance à nettement baisser depuis quelques semaines. Le succès de ChatGPT a aussi ouvert la voie à d’autres modèles de langage concurrents (Bard, Llama 2, etc)…qui commencent à grignoter le gâteau d’OpenAI. Plusieurs analystes s’alarment de cette situation inquiétante, et estiment qu’OpenAI pourrait devenir insolvable d’ici la fin de l’année 2024 ! D’ici là, on peine toutefois à imaginer que la startup ne parvienne pas à trouver d’autres partenaires financiers…