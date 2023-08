OnePlus dévoile un smartphone utilisable même avec un écran mouillé

OnePlus innove, et c’est une sacré bonne surprise. Le fabricant chinois vient de dévoiler Rain Water Touch une nouveauté à la fois hardware et software qui permet d’utiliser son smartphone même lorsque l’écran est mouillé ou soumis à une averse. Une vidéo (le lien pour la séquence complète sur Weibo) montre ainsi le prochain Ace 2 Pro de OnePlus confronté à un iPhone 14 Pro, les deux smartphones étant soumis à une pluie artificielle très dense et des jets de vapeur d’eau. Dans ces conditions extrêmes, l’iPhone peine à détecter le toucher du doigt de l’utilisateur tandis que le Ace 2 Pro peut continuer à être utilisé de manière habituelle.

OnePlus précise sans en dire trop que cette innovation combine une puce dédiée à des algorithmes « maison » qui permettent de détecter l’emplacement exact des doigts sur l’écran même dans les conditions les plus difficiles. Le Ace 2 Pro, qui devrait être présenté en Chine en fin de semaine, sera le premier mobile de la marque à être doté de cette nouveauté. Gageons que les modèles suivants y auront droit à leur tour.