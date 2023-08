Telegram propose désormais les stories à tout le monde, plus besoin d’abonnement

Instagram, Snapchat, TikTok… les stories sont disponibles un peu partout et voilà qu’on les retrouve à partir d’aujourd’hui sur Telegram pour tout le monde. En effet, la messagerie a décidé de les adopter à son tour chez l’ensemble des utilisateurs.

« Les stories, un moyen simple de partager des moments et de découvrir davantage de contenu de vos amis, sont désormais disponibles sur Telegram », indique la messagerie sur son blog. « C’était de loin la fonctionnalité la plus demandée dans l’histoire de Telegram », continue la plateforme.

Les stories fonctionnent de la même manière que dans les autres applications, avec des photos et des vidéos ajoutées et visibles pendant une durée limitée, avec des réactions disponibles pour ceux qui ont vu le contenu. Les autocollants, les lieux et même les vues depuis le capteur avant ou arrière peuvent être utilisés. Tout le contenu peut être partagé avec des paramètres de confidentialité granulaires tels que le contrôle des personnes qui peuvent voir une publication, ainsi que l’autorisation ou non des captures d’écran. Il est possible de voir une story soit sur la page de profil d’une personne, soit dans une rangée en haut de l’interface utilisateur de Telegram (cachée par un glissement vers le bas).

Telegram propose donc les stories à tout le monde à partir d’aujourd’hui. Mais ceux qui paient auront le droit à une expérience enrichie :