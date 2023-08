House of Lee : le légendaire Bruce Lee de retour dans une série d’animation (teaser)

Bruce Lee est mort il y a cinquante ans, le 20 juillet 1973 exactement, mais la légende des arts martiaux continue toujours d’alimenter les fantasmes. Le plus gros projet-hommage est incontestablement House of Lee, une série animée d’action et de fantasy dont Bruce Lee est bien sûr le héros. Imaginée par Shannon Lee, la fille de Bruce Lee, et réalisée par le studio d’animation Shockunit Studio, House of Lee promet d’appuyer son ambiance et son récit sur une citation célèbre de Lee : « Ceux qui ne savent pas qu’ils marchent dans les ténèbres ne chercheront jamais la lumière ». De fait, la série raconte comment Bruce Lee et quelques compagnons d’arme vont se rassembler afin de lutter contre les ténèbres qui se répandent sur le monde.



Le trailer de la série (ci-dessus) est plutôt de bon augure. Ce dernier sera d’ailleurs diffusé avant la séance du remaster d‘Opération Dragon (Enter the Dragon en VO) qui est actuellement diffusé dans quelques salles uniquement du 13 au 16 août (aux USA seulement…). La série house of Lee n’a pas encore de date de sortie.