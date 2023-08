Zuckerberg vs Musk : le combat n’aura (probablement) pas lieu

Retour aux affaires courantes. Après une interminable valse, entre rodomontades et pseudos annonces du type « cette fois ça y’est », Mark Zuckerberg et Elon Musk retournent à la raison et nous évitent ainsi une séquence digne d’un mauvais épisode de Black Mirror. Peu de temps après un énième post qui semblait indiquer que le combat pourrait se tenir à Rome (et pourquoi pas dans le Colysée tant qu’on y est ?), Elon Musk a laissé entendre que d’anciens soucis de santé pourraient ne pas lui permettre de combattre. Mark Zuckerberg a sauté sur cette occasion pour mettre un terme à la plaisanterie sur son réseau social Threads : « Je pense que nous pouvons tous convenir qu’Elon n’est pas sérieux et qu’il est temps de passer à autre chose. J’ai proposé un vrai rendez-vous. Dana White a proposé d’en faire un combat charité. Elon ne confirme pas de date, puis dit qu’il a besoin d’une intervention chirurgicale et demande maintenant de faire une ronde d’entraînement dans mon jardin à la place. Si Elon devient sérieux au sujet d’un vrai rendez-vous et d’un événement officiel, il sait comment me joindre. Sinon, il est temps de passer à autre chose. Je vais me concentrer sur la compétition avec des gens qui prennent le sport au sérieux. »

Malgré cette fin de non recevoir à peine voilée, la publication de Zuckerberg sent toujours le virilisme outrancier, bien loin des valeurs « modernes » que Meta ou X (dans une moindre mesure) font mine d’incarner. Espérons juste qu’Elon Musk n’aura pas l’égo suffisamment déplacé pour se sentir piqué au vif au point de vouloir relancer la machine…