Telltale (The Walking Dead) fait l’acquisition du studio Flavourworks (Erica)

Telltale nous revient en pleine forme, et c’est une transformation plutôt inattendue après la période sombre traversée par le studio jusqu’en 2019. Après le lancement du très réussi The Expanse, un jeu d’aventure épisodique basé sur la série éponyme, Telltale prend de l’assurance et annonce l’acquisition du studio britannique Flavourworks (pour un montant non précisé). Avec ce rachat, Telltale reste en terrain connu : on doit en effet à Flavourworks le jeu d’aventure Full Motion Video Erica distribué en 2019 par Sony Interactive Entertainment sur PS4 (puis plus tard sur Steam et iOS).

Ce rachat ne fait pas que des heureux puisque Jack Attridge, cofondateur de Flavourmorks et directeur créatifs d’Erica, a décidé de faire ses valises en même temps que l’annonce de la fusion. Plus étonnant, Zachary Slatter, l’actuel CEO de Flavourworks, a été nommé au poste de directeur général de Telltale Europe. Telltale aurait-il pour objectif de redevenir un géant du jeu d’aventure ? La sortie du très attendu The Wolf Among Us 2 pourrait en tout cas redonner au studio toutes ses lettres de noblesse.