Android adopterait une fonctionnalité similaire à Continuité d’Apple pour la liaison entre appareils

Google travaillerait sur une fonctionnalité Android qui permettrait aux utilisateurs de lier leurs différents appareils Android, comme avec Continuité sur les produits Apple. L’expert Android Mishaal Rahman a tweeté à propos de cette éventuelle fonctionnalité, notant qu’elle pourrait permettre aux appareils Android connectés au même compte Google de communiquer entre eux.

Cela pourrait activer des fonctions comme « Changement d’appel », qui permet aux utilisateurs de passer d’un appareil connecté à un autre pendant les appels, et « Partage d’Internet », sur lequel Android Authority spécule comme étant un moyen plus facile de configurer rapidement un point d’accès personnel entre les appareils liés. Apple dispose d’une fonctionnalité similaire appelée « Appels mobiles iPhone » qui permet aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels depuis des appareils Apple tels que les Macs et les iPad connectés au même identifiant Apple, à condition qu’ils soient sur le même réseau que l’iPhone de l’utilisateur.

La fonction « Appels mobiles iPhone » d’Apple ne permet pas aux utilisateurs de recevoir des appels d’un autre iPhone. La formulation de la fonction « Changement d’appel » de Google (comme vu dans la capture d’écran fournie par Rahman) suggère qu’elle pourrait être utilisée pour passer entre différents appareils Android, y compris les téléphones. Ainsi, l’utilisateur pourrait être en mesure de répondre à un appel sur un téléphone et de le transférer à un autre téléphone lié ou à un appareil comme la Google Pixel Tablet.

Rahman affirme que le menu « Liez vos appareils » apparaîtra dans Paramètres > Google > Appareils & Partage dans les paramètres de l’appareil une fois la fonction officiellement lancée. Google n’a pas encore annoncé la fonction de liaison des appareils Android, et encore moins une date de sortie.