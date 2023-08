Réalité mixte : le Lynx-R1 est rentré en phase de production (enfin !)

Du retard, encore du retard, mais finalement, la startup française Lynx y est arrivée : son casque autonome XR Lynx-R1 est désormais en cours de production » de masse ». Le Lynx-R1 devait initialement être commercialisé au mois d’avril 2022, mais une succession de retards a repoussé plusieurs fois l’échéance, de juin-juillet 2022, puis « quelque part durant l’été 2022 » jusqu’à « entre mars et avril 2023 ». Aucune de ces périodes de sortie ne sera respectée, et l’on ne sait toujours pas quand le casque sera effectivement en vente. Toujours est-il que si l’on en croit un communiqué officiel de Lynx, les choses avancent réellement dans le bon sens : « Les premières unités du Lynx-R1 sont actuellement produites par Compal, notre fabricant »

Pour rappel, le Lynx est un casque XR dont le principe de fonctionnement est assez similaire à celui de l’Apple Vision Pro : des caméras externes permettent de reproduire sur deux écrans LCD 1600×1600 à 90 Hz l’environnement extérieur, une image vidéo sur laquelle vient se surimposer des éléments AR. Lynx travaille aussi sur son propre contrôleur pour le Lynx-R1, qui devrait être dévoilé avant la fin de l’année. Malgré la bonne volonté de la startup française, il reste regrettable que les retards successifs aient fini par repousser le lancement du Lynx-R1 quelque part entre la sortie du Meta Quest 3 (très orienté XR) et celle de l’Apple Vision Pro. Le petit casque autonome français ne bénéficiera donc pas d’un terrain dégagé, ce qui est tout de même un poil inquiétant eu égard au poids technologique et commercial de Meta et d’Apple.