WhatsApp prépare les chats vocaux à 32 personnes

WhatsApp teste en ce moment les chats vocaux qui peuvent regrouper jusqu’à 32 personnes au total. C’est similaire aux appels de groupe, mais il s’agit pourtant d’une fonctionnalité séparée.

Comme l’indique WABetaInfo, le test concerne pour l’instant la bêta 2.23.16.19 de l’application Android de WhatsApp. Si vous l’avez, vous remarquerez une icône en forme d’onde dans les discussions de groupe, mais seulement si le compte WhatsApp a activé la fonction et inclut la compatibilité avec le groupe. En appuyant sur le bouton, vous lancez immédiatement le chat vocal, avec sa propre interface. Ensuite, n’importe quel membre du groupe, jusqu’à 32 personnes, peut se lancer et commencer à parler. Contrairement à la fonction d’appel de groupe existante, les discussions vocales de groupe ne feront pas sonner le téléphone de tout le monde.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.16.19: what's new?

WhatsApp is rolling out voice chats, a new feature to communicate in your groups, and it’s available to some beta testers!https://t.co/FxlDMc22HX pic.twitter.com/eBUnDVaeBE

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 6, 2023