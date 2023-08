Samsung dit travailler à la résistance à la poussière pour ses smartphones pliables

Samsung améliore chaque année ses smartphones et l’une des nouveautés des Galaxy Z Flip 5/Fold 5 est la résistance à l’eau avec l’indice de protection IPX8. Mais comme nous pouvons le voir, ce n’est pas IP68 comme pour la plupart des smartphones. Cela signifie qu’il n’y a pas de résistance à la poussière, mais Samsung assure faire le nécessaire pour les futurs modèles.

TM Roh, le responsable de la branche mobile de Samsung, a déclaré : « nous sommes bien conscients de la demande des consommateurs en matière de protection pour la poussière, et nous déployons divers efforts pour y parvenir, mais en raison de la nature des téléphones pliables, il y a beaucoup de pièces mobiles, et la protection pour la poussière est donc difficile ». Il a ajouté que les consommateurs devaient « attendre un peu plus longtemps » pour obtenir des téléphones pliables résistants à la poussière, notant que les premiers téléphones pliables n’avaient même pas d’indice de résistance à l’eau.

Est-ce qu’il existe des smartphones pliables résistants à la poussière ? La réponse est oui. Le Razr 40 Ultra de Motorola par exemple a un indice de protection IP52. Cela signifie qu’il ne protège pas beaucoup contre l’eau, mais qu’il offre une solide protection contre la poussière et les autres débris de poche.

Les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 ont été annoncés à la fin juillet. Nous avons donc au moins un an à attendre avant de voir leurs successeurs avec potentiellement la résistance à la poussière.