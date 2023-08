Firefox 116 améliore la lecture PiP avec le volume, la barre latérale et plus

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 116. Plusieurs nouveautés sont disponibles avec cette mise à jour, les voici.

Le sélecteur de barre latérale vous permet d’accéder facilement aux sections Marques-pages, Historique et Onglets synchronisés, de passer rapidement de l’un à l’autre, de déplacer la barre latérale d’un côté à l’autre de la fenêtre du navigateur ou de fermer la barre latérale. Les utilisateurs préférant les raccourcis clavier peuvent également faire tout cela facilement (avec Ctrl + B ou Ctrl + H sur Windows ou Cmd + B ou Cmd + H sur Mac).

Une autre amélioration de Firefox 116 est la possibilité de baisser ou augmenter le volume d’une vidéo lue avec l’option Picture-in-Picture (PiP). Un curseur dédié a fait son apparition, permettant à chacun de définir un volume précis.

Parmi les autres nouveautés, Mozilla indique qu’il est désormais possible de copier n’importe quel fichier de votre système d’exploitation et de le coller dans Firefox. Aussi, la possibilité de modifier les annotations de texte existantes est maintenant possible. D’autre part, le raccourci clavier Ctrl + Shift + T (Cmd+ Shift + T sur Mac) peut aussi rouvrir la dernière fenêtre fermée, là où le navigateur pouvait uniquement rouvrir les onglets fermés auparavant. Enfin, les performances de HTTP/2 en matière d’envoi (upload) ont été considérablement améliorées.

Firefox 116 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla. Pour rappel, les utilisateurs sur Windows 7 et 8 n’y ont pas le droit, tout comme ceux sur macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 et macOS Mojave 10.14. Le support des nouveautés a été abandonné pour eux, ils doivent se contenter des mises à jour de sécurité (jusqu’en septembre 2024) avec Firefox ESR.