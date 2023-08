Publicité ciblée : Meta permettra aux Européens de refuser le pistage

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) demandera désormais le consentement de ses utilisateurs basés dans l’Union européenne avant d’autoriser le partage de leurs données à des fins de publicité ciblée sur ses réseaux sociaux.

Un consentement de Meta pour la pub ciblée

Cette nouvelle disposition vise à répondre à « des exigences réglementaires en évolution », a expliqué Meta, à la suite d’un bras de fer avec le gendarme de la vie privée en Irlande, où l’entreprise a son siège européen. La maison-mère de Facebook s’était vue infliger en janvier deux lourdes amendes totalisant 390 millions d’euros par le régulateur irlandais, qui agissait pour le compte de l’UE, en raison de violations du règlement européen sur les données (RGPD).

Surtout, Meta se voyait privé du fondement juridique qui l’autorisait à compiler, stocker et analyser les données des centaines de millions d’Européens utilisant ses services sans leur demander formellement leur accord. La décision du régulateur l’obligeait à demander à ses utilisateurs un consentement spécifique en vue de leur proposer de la publicité ciblée.

Actuellement, les utilisateurs qui s’inscrivent sur Facebook et Instagram ont cette autorisation de partage des données activée par défaut, ce qui permet à Meta de générer des publicités extrêmement personnalisées et très lucratives. « Aujourd’hui, nous annonçons notre intention de modifier la base juridique que nous utilisons pour traiter certaines données à des fins de publicité personnalisée pour les personnes » basées dans l’UE ainsi qu’en Suisse, Norvège, Islande et au Liechtenstein, a expliqué Meta.

« Il n’y a pas d’impact immédiat sur nos services dans la région. Une fois ce changement activé, les annonceurs pourront toujours mener des campagnes publicitaires personnalisées afin d’atteindre des clients potentiels », a assuré le groupe, indiquant maintenir « un dialogue constructif » avec les régulateurs.

L’Europe représente un marché clé pour Meta. Facebook comptait fin 2022 environ 300 millions d’utilisateurs quotidiens actifs en Europe, sur un total de 2 milliards dans le monde, les Européens générant environ un cinquième du chiffre d’affaires publicitaire de Meta.