Le Manoir Hanté : Disney reste hanté par l’échec en 2023

Le Manoir Hanté ne sauvera pas l’année 2023 de Disney. Accumulant bides sur bides, la firme aux grandes oreilles espérait sans doute qu’un film basé sur une attraction pourrait peut-être attirer un peu plus de public. Raté. Le Manoir Hanté version 2023 ne réussira pas plus que son prédécesseur. Il s’agit même du plus gros échec au box-office pour un métrage tiré d’une attraction depuis… Le Manoir Hanté et les 999 fantômes avec Eddy Murphy en vedette. Le film de 2003 avait remporté à peine 24,3 millions de dollars sur son premier week-end d’exploitation, tandis que la suite modernisée recueille un score encore plus faible, soit 24,2 millions de dollars !



Disney a une petite excuses cette fois : la grève des acteurs et des scénaristes a totalement ruiné la campagne promo du film. Sans acteurs disponibles pour la campagne marketing, il ne restait guère que la diffusion des trailers pour faire connaitre le métrage. En revanche, l’accueil critique catastrophique du film est de la responsabilité de Disney (42% sur Rotten Tomatoes). Le géant américain parviendra t-il à réaliser un seul vrai carton sur l’année en cours (hormis Avatar 2, qui est sorti en 2022) ? Cela semble clairement mal emmanché.