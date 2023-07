Microsoft : un (vrai) hérisson sème le trouble chez les joueurs Xbox

Ces dernières heures, un petit hérisson tout mignon a semé un sacré trouble chez les fans de la Xbox et les abonnés au Game Pass. Il faut dire que Microsoft avait eu la curieuse idée de diffuser sur son compte Twitter (pardon encore, « X ») des vidéos et photos d’un petit hérisson se baladant gaiement dans les locaux de la firme. Ni une ni deux, une armada de joueurs Xbox déjà échauffés par le rachat en cours d’Activision Blizzard a cru voir dans le petit animal le symbole d’une mascotte célèbre du jeu video, le hérisson Sonic. Se pouvait-il que Microsoft songe déjà à racheter Sega ?

That’s how they get you. 😉 pic.twitter.com/UgNO2G8vRn — Microsoft Edge (@MicrosoftEdge) July 26, 2023

Las, et comme on pouvait le pressentir, notre ami hérisson n’avait absolument rien à voir avec un hypothétique rachat : Microsoft voulait juste faire un petit jeu de mot sympathique avec son navigateur Edge, hérisson se disant « Edgehog » en anglais. L’hypothèse d’un rachat n’était cependant pas si farfelue que cela, Microsoft et Sega nourrissant des liens assez forts depuis la génération Xbox One.