ConnectedRide : des lunettes connectées pour motards signées BMW

L’annonce des ConnectedRide date déjà de plusieurs semaines, mais il y a de grandes chances que nous n’en ayez pas entendu parler. Ces lunettes connectées signées BMW Motorrad intègrent une technologie d’affichage tête haute (HUD) de dernière génération, permettant ainsi au motard de bénéficier de données importantes (GPS temps réel, vitesse, etc ) sans jamais quitter la route des yeux.

Oui, elles sont classe en plus

BMW Motorrad présente sa technologie comme une avancée majeure dans le domaine : » Ce qui était encore considéré comme de la science-fiction il y a quelques années devient maintenant réalité avec les Smartglasses BMW Motorrad ConnectedRide. Les lunettes de moto innovantes offrent la technologie d’affichage tête haute déjà familière du secteur automobile et projettent toutes les données pertinentes, telles que la navigation, la vitesse ou le rapport, directement sur le champ de vision du pilote en temps réel, permettant une conduite adaptative plus sûre. ».

Les lunettes ConnectedRide sont connectées au smartphone en Bluetooth et via une application dédiée. Plus fort encore, BMW a même conçu un multicontrôleur à monter directement sur le guidon de la bécane, ce qui permettra de gérer les paramètres de l’app et donc des ConnectedRide tout en restant fermement arrimé à son bolide. Restez fixé sur la route on vous dit… Les lunettes ConnectedRide sont proposées soit avec des lentilles teintées (UVA) soit des lentilles transparentes à 85%. Des plaquettes de nez interchangeables permettront d’adapter les lunettes à tout type de nez. A noter enfin que ces lunettes connectées sont compatibles avec la petite moto électrique de BMW, la CE 04. Les ConnectedRide seront proposées au tarif de 690 euros.