Starfield : des courts-métrages animés pour présenter les principales villes du jeu

Le rouleau compresseur marketing est lancé à toute vitesse. Starfield ne sort qu’au début du mois de septembre, mais Bethesda enclenche déjà la seconde avec la présentation en courts-métrages animés des trois principales villes du jeu. Cette série « Les Systèmes occupés » nous permet d’en savoir un peu plus sur New Atlantis, Akila City et Néon, à travers les yeux de personnages à chaque fois très différents.

New Atlantis – « Supra et Ultra » : « New Atlantis, capitale de l’Union coloniale. Kent est un pilote de livraison qui aspire à vivre dans la ville la plus convoitée des Systèmes occupés. Après avoir rejoint l’Avant-garde de l’UC et travaillé d’arrache-pied pour intégrer l’élite de la capitale, Kent se rend compte que les aventures qui l’attendent dans l’espace sont la seule chose qu’il avait vraiment désirée toute sa vie. »



Akila City – « Les Fondations de l’Espoir » : « Akila City. Vanna est une orpheline de la Guerre coloniale qui ne souhaite qu’une chose : explorer les étoiles… mais son vaisseau en ruines l’en empêche. Elle se lance à la recherche des pièces nécessaires dans toute la ville et rencontre des dangers inattendus alors qu’elle se rapproche pas-à-pas de son rêve. »

Néon – « La Main Nourricière » : « Néon. Deux hors-la-loi, Ada et Harper, unissent leurs forces pour survivre en faisant les poches des riches fêtards qui viennent dans la “ville des plaisirs” pour se payer du bon temps. Lorsque Ada se retrouve confrontée à un dilemme moral, elle attire rapidement l’attention de la toute-puissante entreprise Ryujin Industries qui lui offre une opportunité unique… mais à quel prix ? »



Starfield sera disponible sur PC, Xbox Series et Game Pass le 6 septembre prochain.