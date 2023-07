Google met au point un nouvel outil d’intelligence artificielle censé aider les journalistes à écrire leurs articles, en partenariat avec plusieurs grands noms de la presse. Cela inclut le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal.

Une IA pour aider à écrire des articles

L’idée est de concevoir des fonctionnalités d’aide à l’écriture similaires à celles existant dans Gmail ou Google Docs, mais spécifiques pour les journalistes, comme de proposer différents titres ou styles d’écriture. D’après le New York Times, des dirigeants de médias ont décrit le projet de Google, baptisé Genesis en interne, comme « perturbant ».

OpenAI, la start-up qui a créé ChatGPT et autre leader de l’IA dite générative, a aussi récemment passé des accords avec des organisations de presse. L’entreprise gourmande en données nécessaires pour entraîner ses modèles de langage a ainsi obtenu la permission d’utiliser les archives de l’agence de presse américaine Associated Press (AP) depuis 1985. En échange, AP aura accès à la technologie d’OpenAI et à son expertise, ont détaillé les deux entreprises.

Dans le cas de l’IA Genesis de Google, peu d’informations sont pour le moment dévoilées. Un porte-parole se contente de confirmer le test en cours :