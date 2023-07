Batterie au Lithium : nouveau record de densité de stockage d’énergie

Ce n’est pas totalement une révolution, mais les batteries du futur pourraient y gagner en compacité… ou en capacité énergétique : des chercheurs de l’Académie chinoise des Sciences affirment être parvenus à mettre au point une batterie au lithium dont la densité de stockage énergétique est de 711 wattheures par kilogramme (Wh/kg), soit très loin du précédent record qui était de 575 Wh/kg. Les meilleures batteries de chez tesla atteignent au mieux une densité énergétique de 296 Wh/kg !

Cette avancée majeure dans la densité énergétique concerne uniquement les énormes batteries destinées à l’industrie automobile et donc aux voitures 100% électriques. Ces gains de densité sont ainsi obtenus sur des batteries de grandes dimensions, ce qui facilite sans doute les choses. Les chercheurs de l’Académie chinoise des Sciences promettent cependant qu’ils travailleront bientôt sur l’amélioration de la densité énergétique de batteries de plus petite taille, sachant que des dimensions beaucoup plus réduites nécessiteront des outils de précision très différents et nettement plus complexes à régler. Des smartphones avec des batteries deux fois plus autonomes, ce n’est donc sans doute pas pour tout de suite…