Les lunettes AR de Meta louperont le coche des écrans MicroLED, du LiDAR et de la batterie intégrée

Dur est le chemin. Meta prévoirait de commercialiser ses premières lunettes Ar à l’horizon 2027, mais ces dernières ne disposeraient pas d’une technologie de dalle aussi avancée que ce qui était prévu à l’origine du projet. En lieu et place du MicroLED, Meta se contenterait finalement d’écrans Liquid Crystal on Silicon (LCoS). Les dalles Liquid Crystal on Silicon n’ont pas la réputation d’être particulièrement lumineuses, ce qui est pourtant un point essentiel pour un accessoire AR : la lumière doit en effet passer généralement au travers de plusieurs couches de verre (lentilles pancake par exemple), ce qui en atténue considérablement la luminosité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les dalles Micro OLED du Vision Pro affichent une luminosité maximale de 5000 nits, un niveau de luminosité inaccessible aux dalles LCoS.

Les lunettes Artemis de Meta utiliseraient en outre un guide d’ondes en verre, un composant qui permet à la lumière de voyager jusque dans les yeux de l’utilisateur, ce qui limiterait le champ de vision à 50 degrés. Selon The Information, Meta avait initialement prévu d’utiliser du carbure de silicium, ce qui aurait permis d’atteindre les 70 degrés de FoV. Ce « recul » sur les specs, principalement dû à des questions de coût et de prix final à la commercialisation, ne permettrait pas aux lunettes AR de Meta de se distinguer radicalement de la concurrence : les HoloLens de deuxième génération ainsi que le Magic Leap One affichent déjà un champ de vision de 50 degrés. La toute première version d' »Artemis » destinée aux développeurs et aux créateurs de contenus disposerait bien en revanche d’écrans MicroLED et de lentilles en carbure de silicium.

Meta se serait vu contraint en outre de placer certains composants dans un boitier déporté de forme ovale. Ce boitier contiendrait la batterie, la puce 5G et un touchpad. Les lunettes AR devront aussi se passer de LiDAR pour le scan 3D de l’environnement. Décrit de cette façon, et pour un appareil sensé être lancé sur le marché en 2027, la fiche technique semble tout de même assez légère, pour ne pas dire plus. Il est clair que Meta souhaite à nouveau proposer un appareil compétitif en terme de tarif (à l’instar du Meta Quest), mais le prix technologique à payer semble tout de même très risqué pour un appareil qui aura tout à prouver…