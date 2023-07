Facebook revoit son espace vidéo pour miser sur les Reels, le HDR et les recommandations

Meta a décidé de miser un peu plus sur Facebook et annonce avoir revu son espace dédié aux vidéos. Il centralise désormais toutes les vidéos sur Facebook, y compris les Reels, les vidéos longues et le contenu en direct.

Meta déclare que vous pourrez faire défiler verticalement un fil personnalisé qui recommande tous les types de contenu vidéo. Il comportera également de nouvelles sections de Reels à défilement horizontal mettant en évidence les contenus recommandés, de sorte que vous puissiez rapidement accéder à des vidéos courtes. Vous verrez apparaître l’onglet Vidéo dans la barre de raccourcis. Sur iOS, cette barre se situe en bas de l’application, et sur Android, elle se situe en haut. Les onglets dans la barre de raccourcis changent en fonction des sections de l’application que vous utilisez le plus.

Si vous voulez poster une vidéo, Meta annonce la mise en place d’outils :

Une création simplifiée : Facebook a récemment réuni l’audio, la musique et le texte dans un écran de montage unifié pour les Reels. Il est ainsi plus facile de superposer et de synchroniser les différents éléments créatifs pour créer une vidéo. Pour les Reels, cette fonctionnalité est également disponible dans Meta Business Suite.

Un meilleur montage des clips : supprimez ou ajoutez des clips différents, et accélérez ou inversez des séquences.

Un audio amélioré : superposez les effets sonores que vous souhaitez inclure dans vos vidéos en ajoutant de la musique ou des clips audio, une voix off ou en réduisant le bruit.

Autre élément : la possibilité de mettre en ligne des vidéos HDR directement depuis son smartphone. C’est « le premier de nos efforts pour apporter une véritable prise en charge de la vidéo HDR à notre famille d’applications », indique le groupe.

Les changements commencent à être appliqués à l’application et au site de Facebook.