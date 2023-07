Mission Impossible 7 : le film établit un nouveau record au box-office pour la franchise

Comme prévu pourrait-on dire… Mission Impossible 7, 7ème volet des aventures de Tom Cruise/Ethan Hunt en tant qu’acteur-cascadeur super spectaculaire, casse la baraque au box-office. Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 a ainsi généré 235 millions de dollars au box-office mondial lors de son premier week-end de lancement, très nettement devant les 214,7 millions de Mission Impossible : Fallout. Ce score remarquable cache pourtant une petite déception : aux Etats-Unis, le film a généré 80 millions de dollars « à peine », en ayant en plus démarré en salles le mercredi (contre le vendredi habituellement). Aux Etats-Unis et sur le seul week-end, Mission Impossible 7 a réalisé 56,2 millions de dollars et fait donc moins bien (de très peu certes) que Mission Impossible 2 (57 millions de dollars) et Mission Impossible Fallout (61,2 millions de dollars). Cela reste néanmoins un joli succès.

Si le démarrage est donc un record pour la franchise, il faudra voir si cette bonne forme se maintiendra sur la durée, tel un Tom Cruise qui semble défier le temps à plus de 60 ans. Pour rappel, Mission Impossible Fallout avait terminé sa course à 791 millions de dollars. Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 parviendra t-il à faire mieux voire à franchir le milliard de dollars ? Depuis Top Gun Maverick (1,5 milliard de dollars), c’est une mission qui ne semble plus tout impossible…