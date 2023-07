Firefly : l’IA générative d’Adobe a déjà produit plus d’1 milliard d’images

Adobe vient d’annoncer triomphalement (il y a de quoi) que son service d’IA générative Firefly a produit ou participé à la production de plus d’un milliard d’images et qu’il s’agit rien moins selon l’éditeur que d’un des plus grand succès pour une bêta (en 3 mois de temps qui plus est). Disponible en ligne ou intégré à Photoshop, Firefly propose des fonctions absolument stupéfiantes, comme la complétion avancée d’image basée ou non sur des prompts, sans même parler de la qualité et de la cohérence générale des images générées exclusivement avec des prompts. Intégrée à l’outil graphique Photoshop, Firefly est considéré comme la fonction la plus puissante jamais apportée aux infographistes/designers/photographes qui utilisent ce logiciel.

Soucieux de démocratiser son IA générative, Adobe vient de mettre à jour Firefly, qui « comprend » désormais les prompts en une centaine de langues (dont le Klingon et le Latin) et dispose d’une interface en 20 langues (dont l’Allemand, le Français, le Japonais, l’Espagnol, le Brésilien et bien sûr l’Anglais). « L’annonce d’aujourd’hui vise à rendre Firefly accessible à davantage de personnes dans leurs langues préférées afin qu’elles puissent continuer à tirer parti de notre modèle unique pour donner vie à leur imagination et créer des assets de la plus haute qualité qui soient sans danger pour un usage commercial. » déclare Adobe dans un communiqué. Pour rappel, Firefly a été entrainée sur un énorme stock d’images appartenant déjà à Adobe, ce qui résout d’emblée la question du copyright.