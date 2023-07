Le CEO de Nothing tacle durement les smartphones pliables « imposés aux consommateurs »

Carl Pei, le PDG de Nothing, n’a pas une grande appétence pour les smartphones pliables (dont les ventes ont toujours du mal à décoller). Lors d’une interview accordée à à IndiaToday, Pei a durement taclé cette nouvelle catégorie de smartphones principalement popularisée par les Galaxy Fold de Samsung : « Je ne pense pas que les consommateurs se promènent en disant, hey, j’aimerais que mon téléphone puisse se plier. Je pense qu’il s’agit d’une innovation que les fabricants imposent aux consommateurs ».

Certes, Nothing est une startup encore en quête de reconnaissance, mais le contraste est tout de même saisissant avec le géant Samsung. Le numéro un sud-coréen estime en effet que les apapreils pliables domineront le marché mobile d’ici 3 ans. Car Pei note enfin que les smartphones pliables ont une fâcheuse tendance à tous se ressembler… ce qui est aussi une façon de mettre en avant l’originalité du design du Phone (2). Le dernier né de Nothing arbore en effet des barres de LED blanches interactives ainsi qu’une coque transparente laissant voir certains composants. » Si vous ne voyez plus le logo, si vous le cachez sur les appareils pliables, je ne pense pas que le consommateur puisse vraiment les différencier » assène Car Pei.