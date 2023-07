Netflix autorise le transfert de profil vers un autre compte (déjà créé)

Très utilisée pour le partage de comptes entre amis, la fonction de transferts de profil vers un autre compte (déjà créé) n’était plus active depuis le serrage de vis de Netflix visant à lutter contre les comptes partagés (hors famille). Il se murmure que cette chasse aux comptes « multi-utilisateurs » aurait abouti dans un premier temps à une augmentation du nombre d’abonnements mais aussi au départ des utilisateurs ne pouvant vraiment pas débourser l’abonnement demandé par la marque au N rouge (abonnement le plus cher du marché, faut-il le préciser). Ces départs seraient-ils eux-aussi en augmentation ? Toujours est-il que Netflix vient d’assouplir sa gestion des comptes puisque la fonction de transfert de profil est désormais possible vers un compte déjà créé, et pas uniquement vers un nouveau compte.

Gageons que la fonction sera particulièrement utilisée par les « fraudeurs » d’abonnements repérés par Netflix, qui pourront ainsi faire un simple saut de puce vers un autre compte sans perdre leurs historiques ou leurs recommandations. Cet assouplissement des conditions d’utilisation semble aussi indiquer que Netflix reste à l’écoute des besoins de sa clientèle (le transfert de comptes est très utile lors d’une séparation par exemple), même si cela doit profiter à la marge aux « profiteurs ».