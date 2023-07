Plus que la perte de l’un de ses cadres dirigeants, ce sont les mots employés qui font mal. Mark Lucovky, directeur de l’ingénierie de la division AR/VR de Google, annonce son départ de la société dans un tweet au ton bien peu diplomatique : « J’ai décidé de quitter mon poste chez Google, où j’étais directeur principal de l’ingénierie, responsable du système d’exploitation et de la plate-forme logicielle pour les appareils AR et XR. Les changements récents dans la direction de la RA ainsi que l’instabilité de la vision et de l’engagement de Google (dans la AR/VR, Ndlr) ont pesé lourdement sur ma décision. » Les propos sont durs mais pas dénués de fondements tant la firme de Mountain View à l’habitude d’abandonner des projets ambitieux à la moindre anicroche. Dans le domaine de la AR/VR, on peut citer notamment les Google Glass, le Cardboard ou bien encore le Google Daydream View dans la liste des produits finalement retirés du marché peu de temps après leur lancement. Tout récemment, Google aurait mis un terme à un projet de lunettes AR baptisé en interne « Project Iris ».

I have decided to step away from my role at Google, where I was Senior Director of Engineering, responsible for OS and Software Platform for AR and XR devices. The recent changes in AR leadership and Google’s unstable commitment and vision have weighed heavily on my decision.

— mark lucovsky (@marklucovsky) July 10, 2023