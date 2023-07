La SNCF lance un plan EnR de très grande ampleur : objectif 1000 mégawatts-crête (MWc) !

Malgré les objectifs affichés de sobriété énergétique pour ne pas dépasser les +2 degrés (+3° en France) d’ici quelques dizaines d’années, la France va augmenter ses besoins en électrification. Le parc nucléaire ne pouvant tout couvrir (et le temps de construction d’une centrale étant très long), l’EnR doit permettre de faire la jonction avec de futures centrales et assurer ainsi le bon fonctionnement de nos sociétés modernes. La SNCF participera largement à cette « transition énergétique » : le premier consommateur d’électricité en France vient en effet d’annoncer un plan EnR aux dimensions pharaoniques, l’objectif étant d’obtenir 1 000 mégawatts-crête (MWc) en photovoltaïque (énergie solaire).

SNCF Renouvelables, une filiale de la SNCF, utilisera ses 1 000 hectares de foncier pour installer des milliers de panneaux photovoltaïques un peu partout en France. A terme, cet immense parc solaire permettra de couvrir 15 à 20% des besoins électriques de la société. 1000 mégawatts-crête, c’est énorme, mais cela ne représente pourtant que le 6ème de ce que peuvent produire les plus petites centrales nucléaires en France. A cause de l’intermittence, le parc photovoltaïque de la SNCF devrait « délivrer » 1 000 000MWh dans l’année, contre 6 000 000 MWh en moyenne pour les petites centrales nuke à 900MW. La SNCF installera ses premiers panneaux d’ici à la fin de l’année, et devrait commencer à en placer le long des voies à partir de 2030. Le coût total du projet avoisinerait le milliard d’euros.