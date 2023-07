Marvel va t-il ressusciter Iron Man ? La rumeur qui monte…

La mort est un élément dramatique important des oeuvres majeures. Si Game of Thrones a marqué et marquera des générations de spectateurs, c’est aussi et peut-être avant tout parce que l’on craignait pour la vie de chacun des personnages. Nul n’était à l’abri. Inversement, Disney ne semble plus vouloir proposer que des produits standardisés avec ses films Marvels, une standardisation qui passe par des critères bien spécifiques, comme par exemple… des héros qui ne meurent jamais, ou presque. Et lorsque cela se produit, la firme aux grandes oreilles ne résiste pas bien longtemps à effacer la mort : Gamora est ainsi de retour, et il en irait de même pour Iron Man. La fin du super-héros incarné par l’excellent Robert Downey Jr. était pourtant l’un des moments forts d’Avengers : Endgame (2019), mais il semble bien que Disney veuille ressusciter l’homme d’acier, histoire que tous les spectateurs comprennent bien qu’un super-héros Marvel ne craint vraiment rien (ce qui de nouveau enlèvera un enjeu dramatique fort, mais bon, au point où en est Marvel…).

Et donc, le conférencier Nawar Shora affirme avoir assisté en personne au tournage d’une scène de Captain America : Brave New World, et ce jour là un agent de sécurité lui aurait confirmé que Robert Downey Jr était bien de la partie :“Il m’a carrément balancé que Robert Downey Jr était là hier soir. Il conduisait plein de superbes voitures. Nous avons eu une chouette conversation” affirme le conférencier. Marvel n’a pas infirmé l’info alors que cette dernière fait déjà un buzz de tous les diables sur la toile. Forcément, ce silence renforce l’hypothèse qu’Iron Man sera bien de retour d’une façon ou d’une autre dans Captain America : Brave New World. Le super-héros pourrait faire une apparition pour un scène flashback, ou quelque chose en relation avec le multivers, mais il ne faudrait pas trop parier sur le fait que Disney ne soit pas capable de ressusciter Iron Man/Tony Stark au détriment de toute cohérence… Captain America : Brave New World sortira dans les salles au mois de juillet 2024.