Accord historique entre HBO et Netflix : 5 séries HBO sont déjà disponibles sur le service au N rouge

Les rumeurs avaient donc (une nouvelle fois) raison : le bien renseigné Deadline nous informe que HBO et Netflix ont signé un accord historique mettant fin en partie au système des exclusivités. Dans le détail cela signifie que plusieurs séries de HBO seront désormais accessibles directement sur Netflix, sans surcoût supplémentaire pour l’abonné ! Ce lundi 3 juillet, pas moins de 5 productions HBO ont été ajoutées au catalogue Netflix, soit Insecure, Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under et Ballers. Il y a déjà du très lourd dans cette sélection, au point que l’arrivée dans Netflix d’un monument comme Games of Thrones ne semble plus totalement surréaliste… Ah oui, il faut noter que cet accord ne concerne pour l’instant que le seul territoire américain… hormis l’exception True Blood (HBO donc), qui arrivera bientôt sur Netflix à l’international.

La logique strictement financière l’a donc emporté sur celle des exclusivités. Netflix n’y perd pas au change, d’autant plus que les productions récentes de la firme de sont d’un niveau assez fluctuant (pour rester poli). Acheter une série, ici de prestige qui plus est, revient aussi nettement moins cher que de produire du nouveau contenu. Les détails de l’accord n’ont pas été rendus publics, et sans doute ne le seront-ils jamais.