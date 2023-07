Tidal annonce une hausse de prix en France

Le service de streaming musical Tidal annonce une hausse de prix pour ses abonnements en France. À compter du 1er août 2023, l’abonnement HiFi passera de 9,99€/mois à 10,99€/mois. La plateforme va ainsi suivre quelques concurrents, comme Apple Music, sur le créneau tarifaire.

Les Français s’en sortent mieux que les Argentins dans cette histoire. En effet, la hausse va également être une réalité en Argentine avec le prix qui va… quadrupler. Cela va passer de 145 pesos à 570 pesos par mois. Tout cela s’explique par la situation dans le pays avec l’inflation qui est plus que notable.

Il se trouve que quelques malins prennent un abonnement argentin pour Tidal afin de payer bien moins cher qu’en France. 145 pesos = 0,52 euro. Et bientôt, ce sera donc 570 pesos (2,04 euros), soit cinq fois moins cher qu’en France. Il est certain que cela reste encore très intéressant pour les Français qui prennent un abonnement argentin.

Toujours au studio de Tidal, le service annonce la mise en place du FLAC (jusqu’à 24 bits, 192 kHz) pour l’audio sans pertes. Cela concerne pour le moment les testeurs sur iOS. Ceux qui ont la bêta de l’application peuvent mettre à jour cette dernière pour profiter de la nouveauté en choisissant la qualité Max dans les réglages de lecture.

Tidal indique :

Nous avons choisi le FLAC comme format préféré pour l’audio haute résolution et nous continuerons à prendre en charge plusieurs formats pour nous assurer d’avoir autant de contenu haute résolution que possible. Il s’agit d’un format open source, qui offre un meilleur accès aux artistes et aux fans, et qui s’aligne sur le soutien de TIDAL aux plates-formes ouvertes. Associer l’accessibilité à une qualité audio de premier ordre correspond directement à notre objectif, qui est de permettre aux artistes de gérer des entreprises prospères dans l’économie.