Émeutes : Emmanuel Macron fait un lien avec les jeux vidéo et les réseaux sociaux

Les émeutes et les violences urbaines qui touchent la France à la suite de la mort de Nahel à Nanterre ont-elles un lien avec les jeux vidéo et les réseaux sociaux ? Pour Emmanuel Macron, la réponse est oui.

Ce vendredi, Emmanuel Macron a dit attendre un « esprit de responsabilité » des réseaux sociaux, où s’organisent « des rassemblements violents » et qui suscitent « aussi une forme de mimétisme de la violence, ce qui conduit chez les plus jeunes à une forme de sortie du réel ». Pour le président de la République, « on a le sentiment parfois que certains d’entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués ». On se doute bien qu’il fait allusion à des jeux comme Grand Theft Auto (GTA).

« Nous prendrons dans les prochaines heures plusieurs dispositions (…) d’abord en lien avec ces plateformes », a encore annoncé Emmanuel Macron.

Violences urbaines: "On a le sentiment parfois que certains vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués", a estimé Emmanuel Macron, appelant à "l'esprit de responsabilité" des grandes plateformes des réseaux sociaux #AFP #AFPVertical pic.twitter.com/VUGsRtxVv0 — Agence France-Presse (@afpfr) June 30, 2023

Une réunion entre le gouvernement et les plateformes numériques était prévue vendredi en fin d’après-midi afin de demander leur appui, notamment pour « identifier les utilisateurs de réseaux sociaux qui participent à la commission d’infractions », a annoncé le gouvernement.