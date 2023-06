WhatsApp ajoute un QR Code pour le transfert des conversations entre appareils

WhatsApp veut faciliter le transfert de conversations entre les appareils, c’est pourquoi la messagerie annonce la mise en place d’un QR Code. Cela évite de passer par la sauvegarde dans le cloud.

En l’état, il est possible de sauvegarder ses conversations WhatsApp sur iCloud (iOS) ou Google Drive (Android) pour ensuite les rapatrier sur un autre appareil. Mais cela nécessite d’envoyer toutes les données vers le cloud puis de télécharger l’intégralité sur le nouvel appareil.

Avec le nouveau système de QR Code, le transfert se fait en local. Les deux appareils doivent avoir leur Wi-Fi activé pour que la bascule des données puisse s’effectuer.

WhatsApp fait savoir que le transfert concerne pour l’instant les mêmes systèmes d’exploitation. Il faut comprendre par là qu’un iPhone (iOS) peut seulement faire le transfert avec un autre iPhone. À l’inverse, un smartphone Android peut uniquement utiliser la nouveauté avec un autre appareil Android.

📱📲 Now you can transfer your full chat history seamlessly, quickly and securely across the same operating systems without ever having to leave the app. Out today 👀 pic.twitter.com/UqNpyw8bCC

— WhatsApp (@WhatsApp) June 30, 2023