Microsoft Edge : le VPN gratuit intégré propose maintenant 5 fois plus de Go

Edge, le navigateur Internet de Microsoft, intègre un VPN gratuit et celui-ci s’améliore aujourd’hui avec une plus grosse quantité de données. Les utilisateurs avaient jusqu’à présent le droit à 1 Go offert par mois. Désormais, on retrouve 5 Go par mois.

Il est vrai qu’un quota de 1 Go est très léger, surtout de nos jours avec des usages qui peuvent nécessiter beaucoup de trafic. Le fait de passer à 5 Go aidera un peu plus les utilisateurs.

Microsoft a discrètement fait le changement en mettant à jour une page d’assistance sur son site. On peut maintenant lire :

Un compte Microsoft est nécessaire pour accéder au réseau sécurisé de Microsoft Edge afin de suivre la quantité de données du réseau sécurisé utilisées chaque mois. Ces données sont nécessaires pour fournir 5 Go de service gratuit et calculer quand la limite de données a été atteinte. L’identité de votre compte Microsoft n’est jamais partagée avec le fournisseur de services (Cloudflare) lors de la connexion au réseau sécurisé. La connexion à Microsoft Edge avec un compte Microsoft active également la synchronisation. Avec la synchronisation, vos données de navigation sont disponibles dans toutes les versions de Microsoft Edge auxquelles vous vous êtes connecté. Vous pouvez synchroniser votre historique de navigation, vos favoris, vos paramètres, vos données de formulaires (adresses et autres), vos mots de passe, vos extensions, vos onglets ouverts et vos collections. Chaque type de données synchronisées peut être activé ou désactivé individuellement.

Bien sûr, il faut plus voir le service de Microsoft Edge comme un VPN pour dépanner, plutôt qu’un VPN complet. Si vous voulez un VPN constant, il faut se tourner vers des solutions payantes qui proposent un trafic en illimité.