Plex, éditeur de solution client-serveur pour les médias, licencie 20% de son personnel

Leader dans les solutions clients-serveur de gestion de contenus média, Plex n’a malheureusement pas échappé à la crise qui touche le secteur de la tech en général. Le CEO de Plex Keith Valory a annoncé dans un message Slack que 37 salariés du groupe seraient bientôt remerciés, ce qui représente tout de même plus de 20% de l’ensemble des employés de Plex. Tous les départements seraient touchés par cette vague de licenciements.

L’interface de Plex

Le CEO a bien tenté de justifier cette décision forcément difficile à prendre :« malheureusement, nous ne pouvons pas savoir combien de temps les marchés publicitaires et les prix continueront d’être déprimés et volatils » déclare Keith Valory dans son communiqué, ajoutant que « la seule façon d’atteindre la rentabilité sous ces contraintes est de réduire considérablement nos dépenses de personnel ».

Pour information, Plex est un service qui permet d’accéder à des films, séries, musiques et photos stockées sur un serveur, et ce peu importe où l’utilisateur se situe. Si le service a connu un réel succès, le business model peine encore à montrer ses effets et à atteindre le seuil de rentabilité, ce qui est souvent le cas lorsque le volume de clients peine à atteindre une taille critique.