Football Manager accueillera (enfin) des équipes féminines en 2024

Sports Interactive, l’éditeur de Football Manager, annonçait en 2021 que des équipes féminines intègreraient son simulateur de gestion d’équipes. Il faudra donc attendre 3 ans de plus pour que cette annonce soit suivie d’effets : Sports Interactive vient en effet de confirmer que le football féminin serait à l’honneur de son titre phare pour l’édition Football Manager 2025, qui contrairement à ce qu’indique son nom sortira bien en 2024.

L’intégration du foot féminin dans FM 2025 implique d’intégrer l’énorme base de joueuses ainsi que leurs stats individuelles dans le logiciel, mais aussi de prendre en compte les quelques variations de règles du Foot féminin par rapport à son homologue masculin. « Le fait est que nous avons fait de très gros progrès dans de nombreux domaines, y compris la recherche, le moteur de correspondance et la traduction », a écrit Miles Jacobson, responsable du studio SI. « Mais il y a d’autres domaines qui n’ont pas suffisamment avancé, dont beaucoup sont liés à des problèmes juridiques. Le jeu féminin mérite d’être le meilleur possible lorsqu’il sortira. »

Au delà du petit évènement que constitue l’arrivée des équipes féminines, FM 2025 proposera un grand nombre d’améliorations, à commencer par son nouveau moteur de rendu sous Unity. L’interface sera entièrement remaniée, et de meilleures animations lors des matchs (même s’il ne faut pas s’attendre à un Fifa bien sûr). Bon point aussi, les sauvegardes de FM 2024 seront récupérables sur FM 2025. « Ce sera particulièrement intéressant pour ceux qui jouent via Game Pass et Apple Arcade et qui, en s’abonnant à ces plateformes, perdraient l’accès à leur carrière peu de temps après la sortie du nouveau jeu », note Jacobson.